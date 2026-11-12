AK Parti\'li Eroğlu, İBB Meclisi\'nde hangi ilçeye kültür merkezi yapıldığını sordu

AK Parti İBB ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, İBB Meclisi kasım ayı toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat yatırımlarını değerlendirdi. Eroğlu, "Hangi ilçemize yeni bir kültür merkezi kazandırmayı dert edindiniz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin kasım ayı toplantısında söz alan AK Parti İBB ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, İstanbul'un kültür ve sanat altyapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kültür hizmetlerinin yalnızca konser, sergi ve tiyatro etkinlikleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Eroğlu, vatandaşların düzenli sanat eğitimi alabileceği, yeteneklerini geliştirebileceği ve eserlerini sergileyebileceği kalıcı merkezlerin önemine dikkat çekti.

'HANGİ İLÇEMİZE YENİ BİR KÜLTÜR MERKEZİ KAZANDIRDINIZ?'

İBB yönetiminin kültür ve sanat alanındaki yatırımlarını değerlendiren Eroğlu, İstanbul'un farklı ilçelerinde yeni tiyatro sahnelerine, kültür merkezlerine ve sanat eğitimi veren tesislere ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Eroğlu, "Hangi ilçemize yeni bir şehir tiyatrosu sahnesi kazandırmayı dert edindiniz? Hangi ilçemize yeni bir kültür merkezi kazandırmayı dert edindiniz? Hangi ilçemize yıl boyunca eğitim veren bir sanat merkezi açmayı dert edindiniz?" ifadelerini kullandı.

MÜZE GAZHANE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Konuşmasında Kadıköy'deki Müze Gazhane'yi örnek gösteren Eroğlu, endüstri mirasının korunarak kültür ve sanat alanına dönüştürülmesinin önemini belirtti. Eroğlu, "Endüstri mimarisinin özgün kimliğini koruyarak kamusal bir kültür ve sanat merkezine dönüştürdüğümüz Müze Gazhane, AK Parti kültür belediyeciliğinin Kadıköy'deki en güçlü örneklerinden biridir" dedi.

'KADIKÖY'DE YENİ KÜLTÜR YATIRIMI YOK'

Kadıköy'ün 31 Mart 2024 İBB Başkanlığı seçiminde CHP'ye yüzde 81,3 oranında destek verdiğini hatırlatan Eroğlu, İBB yönetiminin kendi döneminde ilçede başlatıp tamamladığı yeni ve kalıcı bir kültür ve sanat yatırımı bulunmadığını öne sürdü. Eroğlu, "Böylesine güçlü bir desteğe rağmen İBB yönetimi olarak kendi döneminizde Kadıköy'de başlatıp hizmete açtığınız yeni ve kalıcı bir kültür ve sanat yatırımınızın olmayışı, seçmenin güvenini hizmetle yeniden hak etmenin her gün taşıdığınız siyasi bir sorumluluk olduğunu da hatırlatmak isterim" diye konuştu.

İstanbul'un kültürel mirasının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirten Eroğlu, belediyelerin kültür ve sanat alanındaki başarısının kalıcı kurumlar ve erişilebilir hizmetlerle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Eroğlu, "İstanbul'un derdiyle dertlenmek, bu şehrin kültür hayatına kuşaklar boyunca hizmet edecek kurumlar kazandırmayı gerektirir" ifadelerini kullandı.