AK Parti'li Güler'den emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin açıklama
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve netleştiğinde kanun metnine eklenmesinin değerlendirileceğini açıkladı. Güler, ayrıca işsizlik sigortası, asgari ücret desteği ve istihdam teşvikleri gibi konuları da içeren kanun teklifi hakkında bilgi verdi.
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15.01.2024 18:29:19. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Güler'den emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin açıklama - Son Dakika