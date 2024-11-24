AK Parti'li Karaaslan, Salıpazarı İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti'li Karaaslan, Salıpazarı İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti\'li Karaaslan, Salıpazarı İlçe Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Salıpazarı Barajı, sadece sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda sel ve su taşkınlarına karşı da önemli bir önlem olacak.

24.11.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Salıpazarı Barajı, sadece sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda sel ve su taşkınlarına karşı da önemli bir önlem olacak." dedi.

Karaaslan, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde partisinin 8. olağan ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, ilçedeki çeşitli yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Salıpazarı Barajı'nın hızla yükseldiğini belirten Karaaslan, "Salıpazarı Barajı, sadece sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda sel ve su taşkınlarına karşı da önemli bir önlem olacak. Salıpazarı ve Terme başta olmak üzere bölgemiz için büyük bir yatırım yapıyoruz. Ayrıca Devlet Su İşleri tarafından ilçemizde yapılan altyapı ve kanalizasyon çalışmaları da devam etmektedir. Bunları tamamladık ve yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Fındık üreticilerinin bu yıl yaşadığı sorunları da yakından takip ettiklerini aktaran Karaaslan, "Özellikle fındıkta yaşadığımız zorlukları biliyoruz. Ancak önümüzdeki sezon benzer bir sorun yaşanmaması için Tarım ve Orman Bakanlığımızla sürekli olarak görüşmeler yapıyoruz. El birliğiyle bu sorunu da çözeceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yirmi, yirmi beş yıl önce hayalini bile kuramadığımız atılımları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve iradesiyle gerçekleştirdiğimizi unutmayalım. Yetmiş altı yıldır İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü dünyadaki çoğu lider görmezken, büyük bir lider olarak Cumhurbaşkanımız dünyaya meydan okudu. Ayrıca, Rusya- Ukrayna savaşında tüm dünya liderleri sessiz kalırken, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın adımları sayesinde dünya büyük bir açlık krizinden kurtuldu."

AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman'a, bugüne kadar yürüttüğü görevlerinden dolayı teşekkür eden Karaaslan, seçimin ardından belirlenecek ilçe başkanına da başarılar diledi.

Kaynak: AA

Çiğdem Karaaslan, Yerel Haberler, Salıpazarı, AK Parti, Politika, samsun, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Karaaslan, Salıpazarı İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:59 Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi
16:53 6 ilimizde eğitime kar engeli 6 ilimizde eğitime kar engeli
14:33 Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:07 Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 18:11:55. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Karaaslan, Salıpazarı İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.