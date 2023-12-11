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AK Parti'li Özcan'dan ilkokul 4. sınıf öğrencisinin köpek saldırısına uğramasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Özcan'dan ilkokul 4. sınıf öğrencisinin köpek saldırısına uğramasına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ilkokul 4. sınıf öğrencisinin köpek saldırısına uğramasına ilişkin, "Yaşanan olayın en büyük sorumlusu başıboş köpeklere ilişkin herhangi bir adım atmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tır.

AK Parti\'li Özcan\'dan ilkokul 4. sınıf öğrencisinin köpek saldırısına uğramasına ilişkin açıklama Açıklaması
11.12.2023 - 14:01,  Güncelleme: 14:55
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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ilkokul 4. sınıf öğrencisinin köpek saldırısına uğramasına ilişkin, "Yaşanan olayın en büyük sorumlusu başıboş köpeklere ilişkin herhangi bir adım atmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tır." ifadesini kullandı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcan, Keçiören ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi'nde tedavisi devam eden ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ı ve ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özcan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, yaşananların herkesi üzdüğünü vurgulayarak, "Yaşanan bu acı olayın en büyük sorumlusu başıboş köpeklere ilişkin herhangi bir adım atmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tır." değerlendirmesini yaptı.

Yavaş'ın, 31 Mart yerel seçimlerinden önce, belediye başkanı seçildiği takdirde "Yoğun kısırlaştırma yaptıracağıma ve TBMM'de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nu uygulayacağıma söz veriyorum" şeklinde sözleşme imzaladığını belirten Özcan, "Yavaş ne yazık ki Ankara'ya sözden başka bir şey vermedi. Verdiği sözleri de yerine getirmedi." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerde bulunan Özcan, şunları kaydetti:

"Küçücük bir bedenin bu kadar ağır bir süreç yaşaması hepimizi üzmüştür. Yavrumuza Allah'tan şifa, ailesine de sabırlar diliyorum. İnşallah böyle bir olay tekrar yaşanmayacak. Başıboş köpeklerle ilgili yaşanan sorunların Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin çözüme kavuşturulacağına ilişkin net ifadeler kullanıldı. Ancak burada dikkat çekmek istediğim bir konu var. Yaşanan bu acı olay tabii ki hepimizi derinden etkilemiştir, ancak olayın en büyük sorumlusu, başıboş köpeklere ilişkin herhangi bir adım atmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tır."

"Barınağın son durumuna ilişkin hala ses seda yok"

Özcan, Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden 2 Eylül 2020'de "Başkent'te her can her zaman çok kıymetli" ifadesiyle paylaşım yaptığını, "Çankaya Karataş Mahallesi'nde dostlarımıza yeni bir yaşam alanı oluşturmak için 16 Eylül'de ilk adımı atacağız" şeklinde söz vererek 16 Eylül 2020'de Gölbaşı'nda 6 bin sokak hayvanının barınacağı Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi'nin ihalesini yaptığını anlattı.

AK Parti'li Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aradan geçen 1 yılda, barınağın ihalesini alan şirket tek bir çivi çakmazken 7 Temmuz 2021'de yaklaşık 45 milyon lira bedelle yeni bir ihale yapıldı ve Nisan 2022'de çalışmaların biteceğinin sözü verildi. Nisan 2022 yılında biteceği sözü verilen barınağın son durumu için yapılan incelemelerde ne hikmetse çalışmaların durdurulduğu görüldü. Ardından 7 ay daha tek bir çivi çakılmayan barınağa ilişkin 25 Kasım 2022 yılında üçüncü bir ihale daha gerçekleştirildi. Sayın Mansur Yavaş ve ekibi gerçekleştirdiği 3 ihalede toplamda 163 milyon lira harcadı.

Nisan 2022 yılında biteceğinin sözü verilen barınağa ilişkin 22 Temmuz 2023 yılında Sayın Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım daha yaptı. Paylaşımda, barınağın yüzde 95'inin tamamlandığını ve çok yakında açılışını yapacağını ifade ediyor. Ancak bu paylaşımının da üzerinden 5 ay geçti. Barınağın son durumuna ilişkin hala ses seda yok."

Yavaş'ın "Gelin hep beraber toparlayalım bu işi" şeklinde demeç verdiğine işaret eden Özcan, "Popülizm siyasetini bırakıp hizmet siyasetine yönelin Sayın Yavaş." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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