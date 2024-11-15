AK Parti'li Sırakaya, 15 Kasım Filistin Bağımsızlık Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Sırakaya, 15 Kasım Filistin Bağımsızlık Günü'nü kutladı Açıklaması

AK Parti\'li Sırakaya, 15 Kasım Filistin Bağımsızlık Günü\'nü kutladı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Filistin Devleti'nin Bağımsızlık Günü'nde işgal güçlerinin en modern ölüm makinelerine rağmen doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistin'in yiğit evlatlarını saygıyla selamlıyorum.

15.11.2024 17:51
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Filistin Devleti'nin Bağımsızlık Günü'nde işgal güçlerinin en modern ölüm makinelerine rağmen doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistin'in yiğit evlatlarını saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, 15 Kasım Filistin Bağımsızlık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin Gazze'de soykırıma varan saldırganlığıyla insanlığın tüm değerlerini katlettiği bir süreçte Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü burukluk içinde kutladıklarını belirtti.

Eski Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat'ın 36 yıl önce Cezayir'de ilan ettiği Filistin Bağımsızlık Bildirgesi'nin, Filistinlilerin devlet statüsü kazanmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Sırakaya, "Buna rağmen bugün Filistin topraklarında, İsrail eliyle yürütülen soykırımlara karşı duruş sergileyen tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve tek lider de 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek müesses nizamın çöktüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı'mız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık Bildirgesi ile kendine uluslararası meşruiyet alanı açmış Filistin Devleti'nin ve o devletin çoluk-çocuk, kadın-yaşlı demeden tüm fertlerinin topyekun hedef alınmasının insanlığın ortak evrensel değerleri tarafından kabul edilemeyeceğini vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Filistin Devleti'nin Bağımsızlık Günü'nde bir kez daha işgal güçlerinin en modern ölüm makinelerine rağmen doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistin'in yiğit evlatlarını bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Filistin davasında Necip Fazıl'ın 'Ya Allah'a baş eğer hiç kimseye eğmezsin. ya da herkese baş eğer hiçbir şeye değmezsin' ifadesiyle zulmün olduğu yerde tarafsızlığın namussuzluk olduğunu bilerek dimdik durmaya Allah'ın izni ile devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'li Sırakaya, 15 Kasım Filistin Bağımsızlık Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika

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