AK Parti'li Sırakaya'dan, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Sırakaya'dan, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Bugün tüm dünyada savaş, katliam, soykırım ve işgalleri durdurmanın, bu tür eylemleri fikir olarak bitirmenin, bölgede barış ve huzurun yeniden tesis edilmesinin yegane yolu, başta Gazze olmak üzere Filistin'de kalıcı ateşkesin sağlanması,...

07.10.2024 17:51
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Bugün tüm dünyada savaş, katliam, soykırım ve işgalleri durdurmanın, bu tür eylemleri fikir olarak bitirmenin, bölgede barış ve huzurun yeniden tesis edilmesinin yegane yolu, başta Gazze olmak üzere Filistin'de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgeye insani yardımların bir an önce ulaştırılarak iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de İsrail eliyle yürütülen ve insanlık tarihine kara bir leke olarak mühürlenen zulmün, tüm dünyanın gözleri önünde 365 gündür devam ettiğini belirtti.

Gazze'de doğmamış bebekleri, çocukları, kadınları ve masum sivilleri hedef alan İsrail'in gözü dönmüş savaş kabinesinin, insan haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayarak 365 gündür insanlığı, adaleti, insanlığın savunduğu ve korumakla yükümlü olduğu tüm değerleri ayaklar altına almaya devam ettiğini vurgulayan Sırakaya, Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 41 bin Filistinlinin şehit edilmesine dünyanın suskun kalmasının, İsrail'in yürüttüğü soykırımı tüm bölgeye yayma hedefine cesaret verdiğini dile getirdi.

Zafer Sırakaya, şunları kaydetti:

"Bugün tüm dünyada savaş, katliam, soykırım ve işgalleri durdurmanın, bu tür eylemleri fikir olarak bitirmenin, bölgede barış ve huzurun yeniden tesis edilmesinin yegane yolu, başta Gazze olmak üzere Filistin'de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgeye insani yardımların bir an önce ulaştırılarak iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Netanyahu ve soykırımcı kabinesinin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için tüm demokratik ve uluslararası platformlarda elimizden gelen gayreti dün olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.

Biz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İsrail'in insanlığı hedef alan soykırımına karşı asla sesimizi alçaltmayacağız. Bu duruşumuz, Filistinli kardeşlerimize olan desteğimizin, mazlumun yanında durma kararlılığımızın, dünyada barış ve huzurdan yana olduğumuzun ve adalet arayışımızın bir göstergesidir."

Kaynak: AA

Zafer Sırakaya, Filistin, AK Parti, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Sırakaya'dan, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Sırakaya'dan, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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