AK Parti'li Sırakaya Kariyer planlaması yapan başkana bu millet oy verir mi (2)
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Tokat'taki programın ardından Sivas merkez ve ilçelerindeki belediye başkan aday tanıtımı toplantısına katılmak üzere kente geldi. Toplantı, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.
'YAPRAKLARDAN ALKIŞ BEKLEYENLERE BU MİLLET OY VERMEZ'
AK Parti ailesi olarak her zaman Anadolu'dan yana olduklarını belirten Sırakaya, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerle genel seçimleri her zaman için kendi mecrasında takip ettik. Yerel seçimleri vatandaşımıza dokunabilecek ilk el ve ilk göz olarak gördük. Vatandaşımızın sorununu yerinde tespit ederek hızlı bir şekilde ona çözüm üretmenin bir hizmet aracı olarak gördük. Çünkü bizim anlayışımızda vatandaşa efendi olmak değil, hizmetkar anlayışı içerisinde hareket etmek vardır. Biz memleket, vatan, bayrak ve ezan sevdalısıyız. Muhalefet bugün yerel seçimlerde oy istiyor. 'Kazanıyoruz öndeyiz' diye yalan konuşanlara benim milletim neden oy versin Kendi şehri sıkıntılar içerisindeyken, kendisine tatil yapmayı yakıştıranlara, balık müdavimlerine benim milletim neden oy versin Yapraklardan alkış bekleyenlere bu millet oy vermeyecektir dedi.Konuşmanın ardından mevcut başkan Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin ve ilçe, belde belediye başkan adayları tanıtıldı. (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Aile ve Gençlik Fonu yürürlüğe girdi. Fon için başvurusu kabul edilen çiftlere 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira kredi imkanı sağlanacak. Faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen çiftler, Bakanlığa eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma taahhüdü verecek. Fon, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerle desteklenecek.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken motoru tutuşan cip alev alev yandı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.
Eski Devlet Bakanı ve filme uyarlanan "Salkım Hanımın Taneleri" romanının yazarı Yılmaz Karakoyunlu, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Karakoyunlu'nun vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti." dedi.
Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'dan kaynaklanan askeri tehdit potansiyeli nedeniyle ülkesinin 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi. Rusya lideri Putin'in Ukrayna'nın ötesine uzanmasını da ihtimal dahilinde gördüğünü belirten Breuer, "Rusya'nın Duma kararıyla savaş ekonomisine geçtiğini gördük. Şu anda olasılık artıyor" dedi.
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti'li Sırakaya Kariyer planlaması yapan başkana bu millet oy verir mi? - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?