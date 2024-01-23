AK Parti Lüleburgaz Başkanlığında sandık yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, yerel seçimlerden zaferle çıkacaklarına inandığını söyledi.

Lüleburgaz'ın hak ettiği hizmetlere kavuşması için çalıştıklarını ifade eden Sarıçam, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından partililere sandık yönetimi konusunda bilgi verildi.

Çocuk Şenliği düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından Çocuk Şenliği düzenlendi.

Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte çocuklara ücretsiz tiyatro oyunları sahnelendi.

Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyelerde dağıtıldığı belirtildi.

Pınarhisar Belediye Başkanı Talay, çalışmaları inceledi

Pınarhisar Belediye Başkanı ihsan Talay, çalışmaları inceledi.

Talay, Dere ve Orta mahallelerinde sürdürülen üstyapı çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Talay, yorulmadan, durmadan çalıştıklarını kaydetti.