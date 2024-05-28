AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kılıç, Mardin'de ve Ankara'da sık sık parti teşkilatlarıyla bir araya geldiklerini belirtti. Mardin ve ilçelerinde hizmetlerin sürekli yenilenen projelerle desteklenmesi için çalıştıklarını ifade eden Kılıç, hemşehrilerinin yanında olmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerini söyledi. Toplantıda, Artuklu ilçesinde devam eden projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

28.05.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçe yönetimi ve belediye meclis üyeleriyle AK Parti İlçe Başkanlığı'ndaki toplantı salonunda bir araya gelen Kılıç, Mardin'de de Ankara'da da sık sık parti teşkilatlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Mardin ve ilçelerinde her şeyin en güzelini sunmanın derdinde olduklarını ifade eden Kılıç, "Sağlıktan ulaşıma, eğitimden tarıma ve turizme kadar her alanda hemşehrilerimizin yanında olmak, hizmetlerine koşmak ve Mardin için sürekli yenilenen projelerin onayını almak için uğraşıyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Vahap Alma da toplantıda Artuklu ilçesinde yapımı devam eden projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, programlarını Kızıltepe ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sürdürerek tamamladıklarını söyledi.

Toplantıya, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin de katıldı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Faruk Kılıç, AK Parti, Artuklu, Ankara, Mardin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:37 Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
13:46 Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak
13:33 Taraftarı heyecan bastı Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku’yu bitiriyor Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
11:49 Yargıtay, “Erkek ol, yürekli ol“ sözleri hakkında emsal bir karara imza attı Yargıtay, "Erkek ol, yürekli ol" sözleri hakkında emsal bir karara imza attı
11:33 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 15:18:38. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement