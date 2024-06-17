AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı dolayısıyla kurum ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı dolayısıyla kurum ziyaretleri gerçekleştirdi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı dolayısıyla Safiye Gönül Bayar Huzurevi, Çocuk Evleri Sitesi, polis merkezi ve Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek bayramlaştı. Gürcan, büyüklerimize ve çocuklara olan önemi vurgulayarak, devletin şefkat elinin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

17.06.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı dolayısıyla kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bayramlaşma programına, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'la Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nden başlayan Gürcan, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Ziyarette, "Büyüklerimiz bizlere emanet, her zaman başımızın üzerinde yerleri var." diyen Gürcan, onlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra koruma altındaki çocukların yuvası Çocuk Evleri Sitesi'ne geçen Gürcan, çocuklarla bir araya geldi.

Gürcan, devletin şefkat eli olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, çocukların her daim yanında olduğunu belirtti.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurtuluş Polis Merkez Amirliğine geçen Gürcan, bayramda görev başında olan polislerle bayramlaştı.

Eskişehir Şehir Hastanesini de ziyaret eden Gürcan, sağlık personel, hasta ve hasta yakınlarının bayramlarını kutladı. Milletvekili Gürcan'a hastane ziyaretinde, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici eşlik etti.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Kurban Bayramı, Ayşen Gürcan, Milletvekili, Odunpazarı, Eskişehir, AK Parti, Çocuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı dolayısıyla kurum ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
09:23 Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı Yardımına eski Başkan Obama koştu Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı! Yardımına eski Başkan Obama koştu
09:08 Uyarılar kar etmiyor Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti Uyarılar kar etmiyor! Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
00:03 Kızıldeniz’de tansiyon yüksek Husiler, biri ABD’ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husiler, biri ABD'ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı
09:33 Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış
08:38 Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu
08:07 İsrail’e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi İsrail'e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi
03:27 Kontrolden çıkan araç hayvan pazarına daldı 8 kişi yaralandı, 20 hayvan telef oldu Kontrolden çıkan araç hayvan pazarına daldı! 8 kişi yaralandı, 20 hayvan telef oldu
00:28 İzlanda’da yine yanardağ patladı Görüntüler anbean kaydedildi İzlanda'da yine yanardağ patladı! Görüntüler anbean kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 11:09:48. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı dolayısıyla kurum ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement