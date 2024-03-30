AK Parti Milletvekili Cem Şahin: Ovacık'a yapılan yatırım iddiaları asılsız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Milletvekili Cem Şahin: Ovacık'a yapılan yatırım iddiaları asılsız

AK Parti Milletvekili Cem Şahin: Ovacık\'a yapılan yatırım iddiaları asılsız

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesine yatırım yapılmadığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Şahin, Ovacık'ta yapılan projelerden bahsederek, cezaevi, meslek yüksek okulu, hastane ve kaymakamlık binalarının tamamlanacağını bildirdi.

30.03.2024 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesine yatırım yapılmadığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Ovacık'a her zaman hizmet etme gayreti içinde bulunduklarını belirtti.

Ovacık'ta 5 yılda bir vatandaşların algılarıyla oynandığını savunan Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşerilerim, sakın itibar etmeyin, algılarınızla oynatmayın. Bunlar 5 yılda bir Ovacık'a gelir ve algılarla oynarlar. Çünkü taşra siyasetinin kitabını yazmışlar. Vatandaşlarımızın algılarıyla oynamak suretiyle, siyasi netice elde etmeyi umanlar var. 'Ovacık'ta ne yapıldı ki?' diyor. Başını bir kaldırsan, etrafına baksan 20 yıl içerisinde Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının neler yaptığını oracıkta görürsün. Tek tek sayalım mı sana? Dün konuşma yaptığın yerde kafanı kaldır bir bak, orayı hangi irade yaptı? İftar yaptın orada. Bu bile örneklerden bir tanesidir. 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yapıldı. Bu tarz söylemler vicdanlara sığmaz."

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle Ovacık'ta bir siyaset yürütüldüğünü, buna sahip çıkılması gerektiğini bildirdi.

Vatandaşların, fitne ekenleri dikkate almayacağını aktaran Şahin, "Onlar varsınlar, gitsinler görevli oldukları yerlerdeki eksiklikleri gidersinler. 5 yılda bir gelip, ilçede tek çakılı çivileri olmadığı halde beylik laflar etmesinler. Bunlar Ovacıklı hemşerilerimizin vicdanını yaralar." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan adayı Ahmet Şahin ile İl Genel Meclis üyeliği adayları Ahmet Tam ve Halil Aydın'ın projelerinden bahseden Şahin, cezaevinin yapılacağını, meslek yüksek okulunun öğrenci alacağını, hastane ve kaymakamlık binalarının tamamlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Cem Şahin, AK Parti, Karabük, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Cem Şahin: Ovacık'a yapılan yatırım iddiaları asılsız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramankazan'da Sevgi Yürüyüşüne Katıldı
    17:09 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramankazan'da Sevgi Yürüyüşüne Katıldı

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezince düzenlenen Sevgi Yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve diğer ilçe başkanları da katıldı. Bakan Tekin, konuşmasında öğretmeni küçümseyenleri kınadığını ve Serhat Oğuz'a destek vermek için ilçeye geldiğini belirtti. Ayrıca, Kahramankazan'a yeni eğitim yatırımları yapacaklarını da söyledi.

  • Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'da seçim çalışmasını tamamladı
    17:08 Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'da seçim çalışmasını tamamladı

    Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kalabalık bir yürüyüş ve miting ile seçim çalışmasını tamamladı. Baş, vatandaşları yaşadıkları sıkıntılara ve beklentilerine göre oy vermeye çağırdı.

  • Erdoğan: Milletimizin iradesine saygılıyız ama şehirlerimizin daha fazla çalınmasına rıza göstermeyiz
    17:06 Erdoğan: Milletimizin iradesine saygılıyız ama şehirlerimizin daha fazla çalınmasına rıza göstermeyiz

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören'deki mitinginde yaptığı konuşmada, milletin iradesine saygılı olduklarını ancak hiç kimsenin şehirlerinin daha fazla çalınmasına rıza göstermeyeceğine inandığını söyledi. Erdoğan, İstanbul'un depreme hazırlığının geciktirilmesi ve trafik sorunları nedeniyle kırık ve küskün olduğunu belirtti ve İstanbul'un yeniden dinamizmine kavuşması için çalışacaklarını vurguladı.


16:18 Bağcılar’da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü
15:41 Salon Ahmet Kaya’nın şarkısıyla inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygu dolu anları Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları
12:42 Hollanda’da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı Saldırgan saatler sonra yakalandı Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Saldırgan saatler sonra yakalandı
12:04 Türkiye yarın sandık başına gidiyor İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları Türkiye yarın sandık başına gidiyor! İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları
11:33 Rekabet Kurulu’ndan ABC Deterjan’a 4,6 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira para cezası
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
15:10 Peru Devlet Başkanı Boluarte’nin evine polis baskını Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine polis baskını
14:39 Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı
13:46 Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti
13:41 Malezya’da “Allah“ yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı Malezya'da "Allah" yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı
13:19 Hadise’yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım
12:29 Çankırı’da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis 3 kişi yaralandı Çankırı'da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı
11:21 Henüz ömrünün baharındaydı Diş teknisyeni Nurşah’ın acı sonu Henüz ömrünün baharındaydı! Diş teknisyeni Nurşah'ın acı sonu
10:28 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın afişleri İzmir’e asıldı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 17:09:38. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Cem Şahin: Ovacık'a yapılan yatırım iddiaları asılsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement