AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Söğütlü\'de Halk Buluşmasına Katıldı

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Söğütlü ilçesinde halk buluşmasına katıldı.
İlçe Başkanlığınca Akarca Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, Cumhur İttifakı dışında seçilip geri dönme planı yapanlara kapılarının kapalı olduğunu belirterek, "Bugün Söğütlü'de değer, kıymet görüyorsam, biliyorum ki Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğum içindir." dedi.
Geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı yapan Ertuğrul Özcan ve Hüseyin Genç'i bugün aralarında gördükleri için sevindiklerini dile getiren Erdoğan, seçimlerin bir bayrak yarışı olduğunu kaydetti.
Söğütlü belediye başkan adayları Selçuk Kurt'u, İlçe Başkanlığı döneminde sorunların çözülmesi noktasında yaptığı mücadelelerden tanıdıklarını belirten Erdoğan, "Bugün de belediye başkanı olarak Söğütlü'ye çok daha fazla hizmetlerin gelmesi için ekip arkadaşlarıyla çalışacaklarına inanıyorum. Bizler de her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kurt da kendisine destek veren partililere teşekkür ederek, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Programa, AK Parti İlçe Başkanı Suat Dirhemci, MHP İlçe Başkanı Naim Taşkın, meclis üyesi adayları ve mahalle sakinleri katıldı.
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