AK Parti Milletvekili Kocacık, Ferizli\'de halkla buluştu

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AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Ferizli ilçesinde Gölkent Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle meydanında düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara hitap eden Kocacık, 31 Mart'ta sandıklarda oy kullanıp hayatlarına yön vereceklerini söyledi.

AK Parti olarak tüm birimlerle halkın arasında olduklarını anlatan Kocacık, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'nun 5 yıl önce verdiği sözleri yerine getirdiğini, ikinci dönemde de daha fazla hizmeti yerine getirmek için çalışacağını kaydetti.

Kocacık, Ferizli'ye ve tüm ilçelere TBMM'de her zaman yardımcı olmaya devam edeceklerini belirterek, Sinanoğlu'nda ve Gölkent'te başlatılan doğal gazı diğer mahallere getirmek için mücadele edeceklerini bildirdi.

Yerel seçimlere az süre kaldığına değinen Kocacık, şöyle devam etti:

"İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da beklediği başta büyükşehir ve diğer ilçe belediye başkanlıklarımızı alıp TBMM'de sesimizi daha fazla çıkaracağız. Bizleri bu soğuk havada yalnız bırakmayan, destek veren halkımıza teşekkür ediyorum."

Ferizli Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Gündoğdu ise geçmiş dönemde verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "İnşallah 31 Mart'ta da geçtiğimiz dönemde olduğu gibi yüksek oy alarak çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Serhoş, MHP İlçe Başkanı Veysel Dikbaş da bir konuşma yaptı.