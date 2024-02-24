AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret etti

AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'ni ziyaret etti

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini alan Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret etti. Nasıroğlu, fakültenin üniversite ve Batman için büyük bir kazanç olduğunu belirterek, burada yetişecek olan hekimlerin bilimin ışığında ülke insanına hizmet edeceğini ifade etti. Ziyaret sırasında son teknoloji ile donatılmış derslikleri de gezen Nasıroğlu, Rektör Prof. Dr. İdris Demir'den fakülte ve bölümler hakkında bilgi aldı.

24.02.2024 14:09  Güncelleme: 14:11
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret etti.

Nasıroğlu, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini alan Diş Hekimliği Fakültesi'ne ziyarette bulundu.

Diş Hekimliği Fakültesinin, üniversite ve Batman için çok büyük bir kazanç olduğunu belirten Nasıroğlu, burada yetişecek olan hekimlerin bilimin ışığında ülke insanına hizmet edeceklerini söyledi.

Son teknoloji ile donatılmış derslikleri de gezen Nasıroğlu, daha sonra Rektör Prof. Dr. İdris Demir'den fakülte ve bölümlerle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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