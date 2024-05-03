AK Parti Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'da çömlekçilik mesleğini yaşatan sanatçıyla buluştu - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'da çömlekçilik mesleğini yaşatan sanatçıyla buluştu

AK Parti Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van\'da çömlekçilik mesleğini yaşatan sanatçıyla buluştu

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'da baba mesleği çömlekçiliği yaşatmaya çalışan Osman Eşme ile bir araya geldi. Türkmenoğlu, Eşme'nin seramik atölyesini ziyaret ederek ürünlerini inceledi ve taleplerini dinledi. Türkmenoğlu, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasının önemine vurgu yaparak Eşme'ye maddi ve manevi destek sağlayacaklarını belirtti. Eşme ise 25 yıldır mesleğin unutulmaması için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

03.05.2024 13:10
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AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'da baba mesleği çömlekçiliği yaşatmaya çalışan Osman Eşme ile bir araya geldi.

Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde seramik atölyesini ziyaret eden Türkmenoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen Eşme'nin ürünlerini inceledi.

Eşme'nin talep ve sorunlarını dinleyen Türkmenoğlu, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi.

Eşme'ye maddi ve manevi destek sağlamaya devam edeceklerini belirten Türkmenoğlu, "Burada dedelerinden kalma sanatı doğal ortamda devam ettiriyor. 500 yıllık tezgahında sanatını icra ediyor. Bu sanatı toplumla buluşturmak istiyor. Bu sanatçılarımıza, atölye ustalarına destek olmak şart. Sanatın şehrimize büyük değer katacağını, tarihimizi topluma yansıtacağı düşünüyorum. Sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız." diye konuştu.

Eşme de mesleğin unutulmaması için çalışma yürüttüğünü belirterek, "Köyümüz çanak çömlekle meşhur. Plastik ürünler yaygınlaşınca bunların satışı olmamış. Babam çok iyi bir ustaymış. Ben de devam etmek istedim. 25 yıldır unutulmasın diye devam ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'da çömlekçilik mesleğini yaşatan sanatçıyla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'da çömlekçilik mesleğini yaşatan sanatçıyla buluştu - Son Dakika
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