AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarını kınadı

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AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, İsrail ile Filistin'i "iki eşit taraf" gibi gösteren zihniyete karşı çıktıklarını belirterek, "Burada mazlum olan ve işgalci olan taraflar var. Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk 32 binden fazla kişi öldürüldü ve artık soykırıma doğru giden bir barbarlıktan bahsediyoruz." dedi.

Cenevre'de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik'in (IPU) 148'inci Genel Kurul toplantısına Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) temsilen katılan heyette, Özboyacı'nın yanı sıra AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora yer aldı.

Yaptıkları temaslar ve katıldıkları toplantılara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Özboyacı, IPU kapsamında düzenlenen toplantılarda önemli başlıklar olduğunu ve her birinde Türkiye'nin iddialarının dile getirilmesi gerektiğini söyledi.

Özboyacı, buradaki toplantılarda yapay zekadan iklim değişikliğine, sürdürülebilir kalkınmadan barış görüşmelerine kadar bazı konuların ele alındığını bildirdi.

Toplantıda Türkiye'nin üyesi olduğu "Twelve+" grubunda da değerlendirmeler yaptıklarını belirten Özboyacı, burada bir "acil durum notu" çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Özboyacı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların da toplantılarda gündeme geldiğini vurgulayarak, "Gazze'deki kardeşlerimizin hakkını savunmak adına, ülkemizin ve milletimizin görüşlerini yansıtmak için mücadele veriyoruz. Türkiye'nin görüşlerini, toplantı sonunda açıklanacak deklarasyona ekletmeye çalışıyoruz. Burada birden fazla acil durum notu sunmak isteyen ülke var. Biz de kendi görüşümüze en yakın olanı desteklemek için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Tüm ülkelerden parlamenterlerin görüş belirttiği IPU'da Türk milletinin önceliklerini duyurmaya çalıştıklarını söyleyen Özboyacı, en sıcak gündemin Gazze olduğunu ifade etti.

Özboyacı, "Maalesef hala bazı ülkelerin vicdani olmayan bazı görüşlerle Gazze konusuna yaklaştığını görüyoruz. Özellikle Batı ve Avrupa devletleri, İsrail'i burada kollamak için çok farklı görüşler belirtiyor. Biz de bütün dünyanın vicdanını sızlatan, hepimizin acısını hissettiğimiz Gazze'deki duruma karşı, diğer kardeşlerimizle beraber buradan bir sonuç çıkması için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Bu tarz toplantılarda daha somut sonuçlara ulaşılabilmesi için bazı katkılar yapmaya çalıştıklarının altını çizen Özboyacı, Filistin'de "iki devletli çözüm" tezini burada da dile getirdiklerini söyledi.

Özboyacı, "İsrail ile Filistin'i 'iki eşit taraf' gibi gösteren zihniyete de karşı çıkıyoruz. Burada mazlum olan ve işgalci olan taraflar var. Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk 32 binden fazla kişi öldürüldü ve artık soykırıma doğru giden bir barbarlıktan bahsediyoruz. Türkiye bu tür konularda haklı olan tarafın sesinin daha gür çıkması için buralarda. Avrupalı devletler, bir toplantıda 'İsrail'in esirlerinin salıverilmesiyle' alakalı bir maddeyi açıklamaya koymaya çalıştılar. Bunun kesinlikle adil olmadığını, İsrail'in esir tuttuğu kişilerin de konu edilmesi gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.

IPU kapsamında farklı ülkelerden gelen parlamenterlerle de görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özboyacı, Gazze dahil birçok konuda "parlamenter diplomasi" yürüttüklerini bildirdi.