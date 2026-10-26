AK Parti Milletvekili Tüfenkci Amasya İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Tüfenkci, il binasında İl Başkanı Galip Uzun ve partililer tarafından karşılandı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tüfenkci, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara değindi.

Deprem bölgesinde önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle, hükümetimizin büyük gayretleriyle bu yaraların yüzde 90'ının sarıldığına şahitlik edebiliriz." dedi.

Kısa sürede 455 bin konutun teslim edildiğini ifade eden Tüfenkci, "Bu, sıradan bir hükümetin ya da Avrupa'daki herhangi bir devletin bu kadar kısa sürede altından kalkabileceği bir çalışma değildi." diye konuştu.

Ekonomik gelişmelere de değinen Tüfenkci, enflasyonun düşürülmesi, emeklilerin ve asgari ücretlilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Tüfenkci, "Bu partiyi millet kurdu, istikametini de millet çiziyor. Milletle beraber yol yürüdüğümüz sürece Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimlerden de başarıyla çıkacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.