AK Parti Milletvekili Tüfenkci, hızlı tren projesinin 2025 yılı yatırım programına alındığını açıkladı - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Tüfenkci, hızlı tren projesinin 2025 yılı yatırım programına alındığını açıkladı

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt'u ziyaret ederek hızlı tren projesinin 2025 yılı yatırım programına alınmasını netliğe kavuşturduklarını bildirdi. Tüfenkci, yapılan görüşmede projesi biten hızlı trenin Malatya'ya kadarki ihalesi için çalışmanın yapılması ve 2025 yılı ödeneğinin ayrılması teklifinin kararlaştırıldığını belirtti. Ayrıca Malatya-İskenderun arasındaki hızlandırılmış tren hattının projelerinin hızlandırılması ve depremde hasar gören Malatya-Gölbaşı-Narlı hattının tamiratının hızlandırılarak hizmete açılması talepleri de değerlendirilecektir.

23.07.2024 13:35
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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, hızlı tren projesinin 2025 yılı yatırım programına alınmasını netliğe kavuşturduklarını bildirdi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Tüfenkci, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt'u ziyaret etti.

Açıklamada ziyarete ilişkin görüşlerine yer verilen Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Hızlı tren projesinin 2025 yılı yatırım programına alınması konusunu netliğe kavuşturduk. Sayın müdürümüz ile yaptığımız görüşmede projesi biten hızlı trenin Malatya'ya kadarki ihalesi için gerekli çalışmanın yapılıp orta vadeli programa teklif edilmesi, takibinin yapılması ve 2025 yılı ödeneğinin ayrılması teklifimiz kararlaştırıldı. Biz de bakanlık nezdinde takipçisi olacağız inşallah. Ayrıca Malatya- İskenderun arasındaki hızlandırılmış tren hattının AYEGEM tarafından yapılan projelerinin hızlandırılması, yine depremde hasar gören Malatya - Gölbaşı - Narlı hattının tamiratının hızlandırılarak biran evvel hizmete açılması talebimizi de karşılayan değerli genel müdürümüze teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Tüfenkci, hızlı tren projesinin 2025 yılı yatırım programına alındığını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Tüfenkci, hızlı tren projesinin 2025 yılı yatırım programına alındığını açıkladı - Son Dakika
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