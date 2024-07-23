AK Parti Milletvekili Tüfenkci, hızlı tren projesinin 2025 yılı yatırım programına alındığını açıkladı

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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, hızlı tren projesinin 2025 yılı yatırım programına alınmasını netliğe kavuşturduklarını bildirdi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Tüfenkci, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt'u ziyaret etti.

Açıklamada ziyarete ilişkin görüşlerine yer verilen Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Hızlı tren projesinin 2025 yılı yatırım programına alınması konusunu netliğe kavuşturduk. Sayın müdürümüz ile yaptığımız görüşmede projesi biten hızlı trenin Malatya'ya kadarki ihalesi için gerekli çalışmanın yapılıp orta vadeli programa teklif edilmesi, takibinin yapılması ve 2025 yılı ödeneğinin ayrılması teklifimiz kararlaştırıldı. Biz de bakanlık nezdinde takipçisi olacağız inşallah. Ayrıca Malatya- İskenderun arasındaki hızlandırılmış tren hattının AYEGEM tarafından yapılan projelerinin hızlandırılması, yine depremde hasar gören Malatya - Gölbaşı - Narlı hattının tamiratının hızlandırılarak biran evvel hizmete açılması talebimizi de karşılayan değerli genel müdürümüze teşekkür ederiz."