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AK Parti Milletvekilleri Ferizli ve Söğütlü'yü ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Milletvekilleri Ferizli ve Söğütlü'yü ziyaret etti

AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci, Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, Ferizli ile Söğütlü ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi. Ferizli'de yeni yerine taşınan İlçe Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden milletvekilleri, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Ağacık Mahallesi Cami Lojmanı'nda açılan el sanatları kursunu da gezen milletvekilleri, kadın üreticilere destek vereceklerini belirtti. Söğütlü'de ise İlçe Başkanı Suat Dirhemci'den çalışmalar hakkında bilgi alan milletvekilleri, yerel seçimlerde belediye başkanlığını alarak hizmetlerine devam etmek istediklerini ifade etti.

AK Parti Milletvekilleri Ferizli ve Söğütlü\'yü ziyaret etti
11.01.2024 - 09:05,  Güncelleme: 09:07
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AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci, Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, Ferizli ile Söğütlü ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Ferizli'de yeni yerine taşınan İlçe Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden milletvekilleri, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ağacık Mahallesi Cami Lojmanı'nda açılan el sanatları kursunu da gezen milletvekillerine, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz ve partililer eşlik etti.

Kursiyerlerin ürünlerinin satılması konusunda girişimlerde bulunan AK Parti'li İnci, kadın üreticilere her zaman destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Daha sonra Söğütlü'ye geçerek partililerle görüşen milletvekilleri, İlçe Başkanı Suat Dirhemci'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Milletvekili Kocacık, Söğütlü'nün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ı ne kadar sevdiğini tüm seçimlerde rakiplerine büyük fark atarak birinci parti çıkmasıyla gördüklerini belirterek, "Yerel seçimlerde de inşallah hep birlikte çalışıp belediye başkanlığını alarak vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri yapmaya devam ederiz." dedi.

Milletvekilleriyle devamlı alanlarda olduklarını aktaran AK Parti'li Bayraktar ise vatandaşlardan gördükleri ilgiden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Parti binasında gerçekleşen toplantıya, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, İlçe Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Başkan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekilleri Ferizli ve Söğütlü'yü ziyaret etti - Son Dakika


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