AK Parti Milletvekilleri Hıdırellez Şenliklerine Katıldı

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AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Eskipazar ve Safranbolu ilçelerinde düzenlenen Hıdırellez şenliklerine katıldı.

AK Parti'den yapılan açıklamada, Karabük ve ilçelerinde baharın ve bereketin müjdecisi Hıdırellez'in düzenlenen şenliklerle kutlandığı belirtildi.

Şenliklere parti olarak katılım sağlandığı aktarılan açıklamada, "AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, il ve ilçe teşkilatlarımızın da eşlik ettiği milletvekillerimiz Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Eskipazar ilçesi Doğancılar ile Safranbolu ilçesi Karapınar, Gayza ve Tokatlı köylerinde düzenlenen Hıdırellez şenliklerine katıldı. Baharın ve bereketin müjdecisi Hıdırellez'in huzur, barış, sağlık ve bolluk getirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.