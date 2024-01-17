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AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Volkan Şeker'in tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika
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AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Volkan Şeker'in tanıtım toplantısına katıldı

AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Mersin'de Cumhur İttifakı'nın yeniden Mut Belediye Başkan adayı gösterdiği Volkan Şeker'in tanıtım toplantısına katıldı. Sever, toplantıda Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaparak, Volkan Şeker'in tekrar kazanabilmesi için destek vereceklerini belirtti. Şeker ise tekrar seçilerek eksikleri gidereceklerini söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Volkan Şeker\'in tanıtım toplantısına katıldı
17.01.2024 - 14:41,
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Mersin'de yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yeniden Mut Belediye Başkan adayı gösterdiği Volkan Şeker'in tanıtım toplantısına katıldı.

Sever, Belediyenin Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Cumhur İttifakı'nın çok önemli bir değer olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'nın devletini seven insanların kurduğu bir ittifak olduğunu aktaran Sever, "Cumhur İttifakı adayımız olan mevcut belediye başkanı kardeşimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Biz de hem Mersin genelinde hem de ilçe teşkilatı olarak inşallah Volkan kardeşimizin tekrar kazanabilmesi için gecemizi gündüzümüze katacağız." ifadesini kullandı.

Yeniden aday gösterilen Şeker de tekrar seçilerek bu süreçte yapılamayanları yapacaklarını ve eksikleri gidereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Volkan Şeker'in tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika
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