AK Parti Sakarya'da Kongre Sürecini Tamamlıyor - Son Dakika
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AK Parti Sakarya'da Kongre Sürecini Tamamlıyor

AK Parti Sakarya\'da Kongre Sürecini Tamamlıyor

İl Başkanı Tever, Sakarya'daki kongrelerin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu ve hedeflerini aktardı.

24.12.2024 13:49
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AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Adapazarı ilçesindeki bir restoranda il yürütme kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen programda konuşan Tever, ülke genelinde teşkilatın kongre süreci yaşadığını belirtti.

Tever, Sakarya'da ilçe ve il kongrelerini gerçekleştirdiklerini belirterek, gençlik kolları kongrelerinin de bu hafta sonu tamamlanacağını, kadın kolları kongre sürecinin de yakın zamanda başlayacağını aktardı.

İlçe ana kademe ve il yönetim kurullarında yüzde 60 değişikliğe gittiklerine değinen Tever, "Yenilenen kadrolarımızla Sakaryamıza hizmet etmek için Genel Başkan Yardımcımızın başkanlığında milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız son derece uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki süreçte Sakarya'mız için yapılması gerekenler neyse tüm teşkilatlarımızla mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Tever, AK Parti'nin "biz" davası olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yönetim kurullarımızı da oluştururken bu şehre hizmet etmesi, bu şehrin ihtiyaçlarını karşılaması, vatandaşlarımızın bu anlamda en rahat şekilde iletişime geçebilmeleri noktasında çok geniş perspektifli yönetim kurulu icra ettik. Geçmiş dönemde belediye, ilçe başkanlığı yapmış, sivil toplum kuruluşlarımızın çok önemli kademelerinde görev yapmış ağabey ve kardeşlerimizi kadroya katarak Sakarya'mıza hizmet etmek için yola revan olduk."

Dün ilk yönetim ve yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini, 2028 seçimlerine hazırlanabilmek için çalışmalara başladıklarını belirten Tever, bu sabah Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kentte devam eden sağlık, eğitim, adalet, ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Tever, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

AK Parti, Gençlik, sakarya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sakarya'da Kongre Sürecini Tamamlıyor - Son Dakika

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