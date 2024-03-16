AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza\'da ziyaretler gerçekleştirdi

Ankara'da Et ve Süt Kurumu mağazasında ucuz et ve süt arayan vatandaşlar kuyruk oluşturdu

Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Lodumlu Kampüsü içerisinde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun mağazasında, ucuz et ve süt ürünü almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, mağazaya girebilmek için sıra alarak dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Bir vatandaş, ekonominin kötüye gittiğini ve tarımdan anlamayan insanların yönetimde olmasının bu duruma sebep olduğunu belirtti. Emekli bir vatandaş ise emekli maaşıyla geçinmenin zor olduğunu ifade etti.