AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza\'da ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da AK Parti Havza İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Kırcalı, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yüksek başarı oranıyla zafer elde edeceğine inandığını belirtti. Ayrıca Kırcalı, Havza Buğday Pazarı'nda dernek başkanı ve esnaf ziyaretleri yaparak belediye başkan adayları için destek istedi.

16.03.2024 16:15  Güncelleme: 16:17
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AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kırcalı, AK Parti Havza İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Kırcalı, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın çok özverili çalıştığını, büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yüksek başarı oranıyla seçimden zaferle ayrılacaklarına inandığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkan adayları Halit Doğan'ın gençliği ve enerjisi, Havza'da da Murat İkiz'in tecrübesiyle önemli hizmetler yapacaklarını söyledi.

Daha sonra Havza Buğday Pazarı'nı ziyaret ederek dernek başkanı Sencer Gedik ile görüşen ve esnaf ziyaretleri yapan Kırcalı, Kevser Parkı'nda da vatandaşlarla sohbet ederek belediye başkan adayları için destek istedi.

Kırcalı'ya AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz ve belediye meclis üye adayları eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

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