AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi atandı

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AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığına atanan Mehmet İlhami Günbegi görevine başladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, yeni görevine başlayan Mehmet İlhami Günbegi, teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günbegi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine emanet ettiği bu onurlu ve kutlu görev için şükranlarını sunduğunu belirtti.

Birlik ve beraberlik içinde Şanlıurfa'nın sorunlarını masaya yatıracaklarını ifade eden Günbegi, kente hizmet etme azmi ve kararlılığı içinde olduğunu kaydetti.

Günbegi, göreve başlaması nedeniyle tebrik amaçlı çiçek gönderilmemesini, bunun yerine hayır kurumlarına bağışta bulunulmasını rica etti.