AK Parti Sivas Milletvekili Toy'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı - Son Dakika
AK Parti Sivas Milletvekili Toy'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

17.03.2026 14:18
AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toy, mesajında, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin tarihten silinmek istenen bir milletin, imanıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle yazdığı eşsiz bir destanın adı olduğunu belirtti.

Çanakkale destanının iman, cesaret ve vatan sevgisiyle yazılan destan olduğunu vurgulayan Toy, şunları kaydetti:

"Çanakkale, kahraman Mehmetçiğin azmi ve imanı ile bütün dünyaya 'Çanakkale Geçilmez!' diye haykırdığı, bir hilal uğruna canını feda eden yiğitlerin kanlarıyla yazılmış mukaddes bir zaferdir. Yokluk ve imkansızlıklara rağmen yedi düvele karşı verilen bu mücadele, milletimizin bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının, birlik ve beraberliğinin en büyük nişanesidir. Bu toprakları bizlere emanet eden ecdadımızın aziz hatırasını yaşatmak ve Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Bu vesileyle, vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sivas Milletvekili Toy'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı - Son Dakika

