Ömer Çelik\'ten Abdullah Özdemir\'e Tebrik

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(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı olarak seçilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'i tebrik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'mizin İstanbul İl Başkanlığı görevini zor siyasi zamanlarda dirayetle yürüten, siyasetin bir yol ve üslup olduğunu başarıyla gösteren değerli başkanımız Osman Nuri Kabaktepe'ye teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkan adayımız olarak belirlenen Bağcılar Belediye Başkanımız, çok değerli kardeşimiz Abdullah Özdemir'i tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.