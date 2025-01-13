AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Devlet Bahçeli'nin bütün siyasi birikimiyle, tecrübesiyle Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmak, terörsüz bir Türkiye hedefine ulaştırmak için koyduğu çok güçlü bir inisiyatif var." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in, kongre süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi verdiğini belirten Çelik, AK Parti teşkilatlarının kongrelere dört elle sarıldığını, vatandaşların da Erdoğan'ı coşkuyla karşıladığını söyledi.

Kandemir'in illerdeki parti teşkilatıyla yaptığı istişareler neticesinde "devam edilecek ve değişecek yerlerin" Erdoğan'a sunulduğunu aktaran Çelik, böylelikle tecrübe ve yenilenme dengesinin sağlandığını kaydetti.

Çelik, geçen günlerde hayatlarını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya ile sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik seferberliğin değişmediğini vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın, bize kapalı toplantılarda en önemli şekilde altını çizdiği hususlardan birisi, deprem bölgesine dönük ilginin hiçbir şekilde kaybedilmemesidir. Zaten değerli Bakanımız Murat Kurum da sürekli deprem bölgesinde mesai sarf ederek orada hayatın normale dönmesi için elden gelen gayretin gösterilmesine öncülük ediyor." diye konuştu.

"Terörle ilgili hassasiyetimizi sürdürüyoruz"

Geçen yıl ve bu yıl değişmeyecek prensiplerden birinin de demokrasiyi korumak için terörle mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürmek olduğunu kaydeden Çelik, "Terör; demokrasimizi, hukuk devletimizi ve bütün medeni yaşam tarzımızı tehdit eden bir şeydir. Bununla ilgili hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Ülkemizin güvenliğini, hukukunu, vatandaşlarımızı korurken, aynı zamanda da yakın coğrafyamızda bölgemize dönük birtakım emperyalist projelerin terör yoluyla gerçekleştirilmesine karşı da duruşumuzu daha da pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, terör çerçevesinde bir projenin yürürlüğe koyulmaya çalışıldığını, teröristlerin ve terör örgütlerinin birtakım kötücül projelerin aracı olduğunu defalarca ifade ettiklerini anımsatarak, son zamanlardaki gelişmelerin, bunları daha net şekilde gösterdiğini söyledi.

Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret eden Çelik, Suriye halkının haysiyet ve özgürlük mücadelesi için gerçekleştirdiği devrimi bir kez daha tebrik ettiğini dile getirdi.

Haysiyet ve özgürlük için ödenen bedellerin Suriye halkının medeni ve müreffeh bir hayata kavuşması için yol gösterici olmasını dileyen Çelik, "Tabii 'Suriye'de iç savaş çıkar' ya da Suriye'deki DEAŞ'la mücadele üzerinden birtakım terör örgütlerine 'terör devletçiği kurdururuz' diyen birtakım projeler vardı. Bu projelerin aslında Suriye halkı tarafından da yırtılıp bir kenara atıldığını, bölge halklarının iradesinin bunu net bir şekilde yansıttığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğru kavramların kullanılması gerekir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü bir destek verdiği 'terörsüz Türkiye' çerçevesindeki bu ziyaretleri ve tartışmaları görüyorsunuz. Biz de bunu tabii ki yakından takip ediyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki bu yaklaşımla ilgili doğru kavramların kullanılması gerekir. Doğru kavramlar kullanılmazsa mesele başka yerlere gider. Burada Sayın Devlet Bahçeli'nin bütün siyasi birikimiyle, bütün siyasi tecrübesiyle Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmak, terörsüz bir Türkiye hedefine ulaştırmak için koyduğu çok güçlü bir inisiyatif var. Bu güçlü inisiyatif, özellikle de şimdiye kadarki tecrübeler ışığında Türkiye'nin gündeminden bu meseleyi çıkarmaya odaklanmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem başbakanlığı hem de cumhurbaşkanlığı döneminde çeşitli çalışmalara başkanlık ederek, günler süren mesailer harcadığını anlatan Çelik, "Bütün bu çerçevede aslında terör mekanizmasına başvuranların, terör üzerinden birtakım siyasi hedefler gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyleyenlerin en çok kullandığı argümanlardan bir tanesi öteden beri 'Türkiye'de siyasal katılım yollarının kapalı olduğu' şeklindeydi. Esasında bu da şiddete, teröre başvurmak için bir bahane değil ama siyasal katılım yollarının demokratikleşme süreçleriyle birlikte en doygun, en verimli şekilde açıldığı dönemlerde de terörün başka odaklara, başka gündemlere bağlı olarak ivmesini yükselttiğini gördük." diye konuştu.

Çelik, terörü, Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için büyük mücadele verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kürt kardeşlerimizin bu meseleyle birlikte anılmasına dönük her yaklaşımı bir emperyalist proje olarak gördük. Bugün de Kürt kardeşlerimizin bu terör örgütleriyle yan yana anılmasına dönük en büyük iştahın, en büyük motivasyonun siyonistlerden geldiğini görüyoruz ama şimdiye kadar Kürt kardeşlerimiz ne bu emperyalist projelere ne de siyonizmin bu yalanlarına ve birtakım emellerine hiçbir şekilde yüz vermediler ve her zaman doğru yerde durdular. Burada yanlış yerde duran ve geçmişte bu emperyalist projelere destek veren, şimdi siyonist projelerle yan yana durmaya çalışan terör örgütünün tutumuydu. Biz bunu Kandil'de gördük, işte Suriye'de görüyoruz. Dolayısıyla buradaki bu hassasiyetimizi en nitelikli şekilde korumaya devam ettiğimizi ifade etmek istiyorum."

(Sürecek)