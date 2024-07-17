AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisi onaylandı - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisi onaylandı

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylandığını bildirdi.

17.07.2024 18:16
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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylandığını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, stratejik konumuyla her daim önemli bir potansiyeli bünyesinde barındıran Adana'yı, dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında öne çıkaracak olan Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'ya dev bir eser daha kazandırma müjdesinin hayata geçtiğini belirten Çelik, Adana Ana Konteyner Limanı ile Basra Körfezi'nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlanmasının yanı sıra, doğu-batı, güney-kuzey koridorlarında demir ve kara yollarından taşınan yüklerin Akdeniz'e Türkiye üzerinden geçmesine olanak sağlanacağını aktardı.

Çelik, "Türkiye'nin tüm limanlarının kurulu kapasitesi 12 milyon TEU iken neredeyse tüm kapasiteyi karşılayacak olan Adana Ana Konteyner Limanı, Adana'mızın ve bölgemizin ticari potansiyelini maksimum düzeyde değerlendiren stratejik bir aktör olacak. Bu büyük projeyi Adana'mıza ve bölgemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyoruz, ilgili bakanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisi onaylandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisi onaylandı - Son Dakika
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