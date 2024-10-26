AK Parti Tosya 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Tosya 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Tosya İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

26.10.2024 20:18
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AK Parti Tosya İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Tosya Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kongrede Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, kongrede yaptığı konuşmada, ülke olarak zor zamanlardan geçildiğini belirterek, "Aslında bu ülkenin en zor zamanlarını göğüslemiş bir partiyiz. Cenabı Allah bu ülkeye Recep Tayyip Erdoğan eliyle, AK Parti eliyle çok büyük destekler verdi. Daha müreffeh, daha hayat standardı yüksek bir Tosya'da yaşamak için hep birlikte çalışacağız." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de savunma sanayisinde vida dahi üretemeyen Türkiye'den bugün kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde ihracat yapan konuma gelindiğini vurgulayarak, "Elbette düşmanlarımız için çok büyük bir kabus bu. Hainlere inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz." diye konuştu.

Daha sonra mevcut başkan Mustafa Takır'ın tek aday olarak katıldığı kongrede seçim yapıldı. Kullanılan oyların tamamını alan Takır, başkanlığa seçildi.

Kongreye AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Doğan Ünlü ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Tosya 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

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