Ak Parti Yeni Bir "Mali Torba Kanun" Hazırlığında.

Haber: Emine DALFİDAN - Berfin BAYIR

(TBMM) - AK Parti 6 şubat depremlerinden etkilenen depremzedelere yönelik afet konut satışları ve bazı KDV istisnaları öngören yeni bir mali torba kanun hazırlıyor. Bu kanun teklifinde emekli bayram ikramiyesine yapılacak artış ile ilgili maddenin de yer alması ve Ramazan Bayramı'na yetiştirilmesi amacıyla kanun teklifinin gelecek hafta sunulması planlanıyor.

AK Parti, farklı alanlarda düzenlemeler öngören birkaç kanun teklifinin çalışmalarını yapıyor. Eski orman alanları ve kullanım amacını yitiren Devlet Su İşleri'ne ait arazilerdeki mülkiyet belirsizliğinin giderilmesine yönelik düzenleme öngörülüyor. Fiilen yerleşime açılmış, ancak resmi kayıtlarda hala orman alanı ya da DSİ'ye ait arazi olarak görünen yerlerdeki tapu sorunlarının çözülmesi hedeflenen düzenlemeye ilişkin kanun teklifinin yetişmesi halinde yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki hafta grup toplantısında da açıkladığı kapsamda, 6 şubat depremlerinin ardından depremzedeler için yaptırılan konutların ücretini peşin ödeyerek tapu sahibi olmak isteyenlere yönelik düzenleme yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 ildeki 455 bin afet konutunun depremzedelere ödemeleri anahtar teslim alındıktan 2 yıl sonra başlamak üzere 18 yıl sabit taksitle verileceğini, konutların ortalama fiyatlarının 1 milyon 890 bin lira olarak belirlendiğini açıklamıştı. Erdoğan, "Peşin ödemek isteyen olursa Meclisimizde düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, yani neredeyse 4'te biri fiyatına vatandaşlarımız bu evleri alabilecek. Bunu alırken kredi kullanmak isteyen vatandaşımıza da kamu bankalarımız gerekli kolaylığı sunacak. Yine köy evlerimizde altyapı maliyetlerini karşılayacak, ayrıca maliyet üzerinden yüzde 50 indirim yapacağız. Orada da ödemeler 18 yıl boyunca 8 bin 100 lira sabit taksitle olacak. Yine peşin almak isteyen vatandaşımız köy konutlarımızı da 448 bin liradan peşin olarak alabilecekler" açıklamasını yapmıştı.

AK Parti grubu, bu açıklamalar doğrultusunda kanun teklifi çalışmalarına başladı. Konutları peşin almak isteyenler için belirli bir süre tanınması öngörülüyor.

Bunun dışında, kanun teklifinde ayrıca bazı KDV istisnalarına ilişkin maddeler de yer alacak.

Emekli bayram ikramiyesi

Öte yandan, halen 4 bin lira olarak ödenen emekli bayram ikramiyesine ilişkin düzenlemenin de mali konularla ilgili bu kanun teklifine konulacağı öğrenildi. Emekli bayram ikramiyesine yapılacak artışta başka alternatifler üzerinde durulsa da yüzde 25 oranında, yani bin lira zam yapılması eğiliminin öne çıktığı belirtiliyor.

17 milyon 783 bin emeklinin yararlanacağı bayram ikramiyesinin bin lira artırılması durumunda Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek ikramiyenin toplam maliyetinin yaklaşık 36 milyar lira olacağına işaret ediliyor. Bu konuda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geleceği ve bu toplantının ardından son şeklinin verileceği bildirildi.

Yetkililer, Ramazan Bayramı'ndan önce hazırlıkların tamamlanması gerektiğine işaret ederek, mali torba kanun teklifinin önümüzdeki hafta verilmesinin planlandığını bildirdi.

Doğum izninin artırılması ve sosyal medya düzenlemesi

Öte yandan kadınların doğum izninin 4 aydan 6 aya, babalık izninin de tüm sektörlerdeki çalışanlar için 10 gün olmasına ilişkin taslak üzerinde çalışmaların tamamlandığı ve bu teklifin de yakında TBMM Başkanlığı'na sunulacağı, düzenlemeden mevcut doğum izninde olanların yararlanacağı öğrenildi.

Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan sosyal medyanın 16 yaş altındakilere yasaklanması konusunda da Adalet Bakanlığınca çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Sosyal medya aboneliği için TC kimlik numarası, yüz okuma veya parmak izi gibi yöntemlerin tartışıldığı çalışmayla ilgili yetkililer, KVKK ihlaline yol açılmaması için sosyal medya aboneliğinde bir arayüz ile kimlik doğrulaması yapılması konusunda görüş birliği oluştuğunu ifade ediyor.

Öte yandan, Temmuz 2022'den sonra üniversitelerden atılanların yeniden eğitimlerine devam edebilmelerine yönelik bir taslak üzerinde çalışılıyor ancak geçmiş yıllarda bu kapsamda çıkarılan kanunlardan çok az sayıda kişinin yararlanması nedeniyle bu düzenlemenin yapılıp yapılmaması konusunun tartışıldığı ifade edildi.