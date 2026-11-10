AK Parti Yenice İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı toprağa verildi

AK Parti Yenice İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Yenice ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Yenice İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı (42) toprağa verildi. Bağbaşı'nın cenazesi, Çamlık Camisi ve Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından Yenice Aile Mezarlığı'nda defnedildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Yenice İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı'nın (42) cenazesi toprağa verildi.
Karabük-Zonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Tomruk Deposu mevkisinde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Bağbaşı'nın cenazesi, Karabük Yenişehir Mahallesi'ndeki Çamlık Camisi'ne getirildi.
Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı'nın naaşı, Yenice ilçesine götürüldü.
İlçedeki Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazdan sonra Bağbaşı'nın cenazesi, Yenice Aile Mezarlığı'nda defnedildi.
Çamlık Camisi'ndeki cenaze namazına, Karabük Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Atakan Bağbaşı idaresindeki 34 MHA 232 plakalı otomobil, dün Karabük-Zonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Tomruk Deposu mevkisinde A.A'nın kullandığı 06 FUH 701 plakalı kamyonetle çarpışmış, Bağbaşı kaza yerinde yaşamını yitirmiş, kamyonet sürücüsü ile otomobildeki M.S.K. ve H.B. yaralanmıştı.
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