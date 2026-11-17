Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, basının tarafsızlığı ve finansmanına ilişkin, "Bizi desteklesin veya desteklemesin, karşımızda olsun veya yanımızda olsun, bunlar önemli değil, basının yerinin belli olması lazım. Basın sizin yanınızdaysa basın, sizin karşınızdaysa basın değil hep" dedi. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 2007'deki "367 Kararı"na atıfta bulunan Güneş, "367'yi bu ülkede Anayasa Mahkemesi Başkanı, üyeleri kabul etti. Siz herhalde böyle bir bürokrat istiyorsunuz arkadaşlar. Biz vesayetçi bürokrasiyi kaldırdık. Bugün bürokratların hepsi bu devlet ve millet için çalışmakta" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporları görüşmeleri sürüyor.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, konuşmasında öncelikle can ve mal güvenliğinin önemine değinerek, 1990'lı yıllarda Uşak'ta yaşanan çete faaliyetlerini anlattı. Nuriş çetesinin liderinin tutuklu olmasına rağmen gündüzleri cezaevinde kaldığını, geceleri ise dışarı çıkarak eğlence mekanlarına gittiğini belirten Güneş, "Cezaevindeki adamları cezaevinin içinde, cezaevinin dışındaki adamları da cezaevinin dışında tüm esnaflardan gerçekten de haraç topluyordu. Onun için geçmiş günleri unutmamak lazım. Bugün gerçekten de hem Emniyet Genel Müdürlüğümüz olsun hem de Jandarmamız olsun, bizim can ve mal güvenliğimizi sağlamada çok önemli adımlar attılar. Bugün Allah'a şükür, yurdun her bir yerinde, her bir ilçesinde, köyünde 24 saat can ve mal güvenliğimiz var" diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede önemli çalışmalar yürütüldüğünü ancak istenilen seviyeye ulaşılamadığını ifade eden Güneş, "Eksiklerimiz, noksanlarımız var mı? Var. Bunlardan biri uyuşturucuyla mücadele. Uyuşturucuyla mücadelede etkin bir yol izliyorsunuz ama istediğimiz seviyede değiliz. Hala bazen köylerde ve küçük yaştaki çocuklarda da bunları görebiliyoruz. Mutlaka bunlarla da ilgili gerekli tedbirleri almamız lazım" dedi.

GÜNEŞ, YERLEŞİM YERLERİNDEKİ HIZ SINIRLARININ STANDARTLAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Güneş, 27 Şubat 2026 tarihinde trafik cezalarının artırılmasına yönelik kanun çıkarıldığını anımsatarak, düzenlemenin olumlu ve olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Cezaların uygulanması ve trafik kurallarına uyulmasının önemine işaret eden Güneş, özellikle şehirlerarası yollarda yerleşim yerlerinden geçişlerde hız sınırlarına ilişkin standart bulunmadığını belirtti.

Güneş, "Özellikle meskün mahallerde bir standardizasyon yok. Orada bir tabela yoksa, diyelim ki şehirlerarası yolda, buradan Ankara-İzmir arası şehirlerarası yolda bir sürü meskün mahalden geçiyorsunuz, orada tabela yoksa 50'dir. Tabela varsa o tabelaya uyacaksınız, tabela yoksa 50 ve en fazla 5 puan daha yapabilirsiniz. 56'yla geçerseniz ceza yersiniz" ifadelerini kullandı.

Bu uygulamaların şehirlerarası geçişlerde standardize edilmesi gerektiğini savunan Güneş, "Buradaki özellikle şehirler arası geçişteki yerlerde bir standardizasyon yapmamız lazım. Diyelim ki 80 gibi bir rakam getirip onun üzerine cezayı uygulamamız gerektiğini ben düşünüyorum" diye konuştu.

"BASININ YERİNİN BELLİ OLMASI LAZIM"

Güneş, komisyonda Sözcü TV'ye kayyum atanması konusunun gündeme getirilmesi üzerine, muhalefet yaptığı veya iktidar aleyhine haber yayımladığı gerekçesiyle herhangi bir basın kuruluşuna kayyum atanmasını doğru bulmadığını söyledi. Ancak konuya ilişkin MASAK'ın yürüttüğü incelemelere ve terörün finansmanına ilişkin iddialara da bakılması gerektiğini belirten Güneş, bu iddiaların henüz açıklığa kavuşmadığını ifade etti.

Güneş, "Biz tabii herhangi bir basına, muhalefet yaptığı için veya aleyhimizde haber yaptığı için şimdiye kadar hiçbir zaman kayyum atamadık. Bunun böyle yapılmasının da doğru olmadığını söylüyorum ben. Biz tabii ki özgür ve hür basından yanayız. Basın, birilerinin reklam aleti olmaması lazım, birilerinin dördüncü kuvveti olmaması lazım" ifadelerini kullandı.

Geçmişte başörtüsü yasağının kaldırılmasına yönelik anayasa değişikliğinin basında "411 el kaosa kalktı" başlığıyla yer aldığını anımsatan Güneş, dönemin başbakanının bir basın patronu tarafından pijamayla karşılanmasını da eleştirerek "Bizi desteklesin veya desteklemesin, karşımızda olsun veya yanımızda olsun, bunlar önemli değil, basının yerinin belli olması lazım" dedi.

Muhalefet milletvekillerinin TRT yayınlarını ve iktidar ile muhalefet temsilcilerinin ekrandaki sürelerini gündeme getirmesi üzerine Güneş, "Bu basını kim finanse ediyor arkadaşlar? Nereden finanse oluyor bunlar? Niye bu haberleri yapıyor? Bunun üzerinde durmak lazım. Hangi kanala, hangi belediyenin ne kadar para aktardığını duyuyoruz, görüyoruz ve dolayısıyla da bunlar doğru işler değil" diye konuştu.

"BİZ VESAYETÇİ BÜROKRASİYİ KALDIRDIK"

Güneş, konuşmasında bürokratların siyasilerin talimatlarını dinlememesi gerektiğine yönelik değerlendirmelere de tepki gösterdi. Bürokratların devlet için çalıştığını ancak siyasilerin de millet için görev yaptığını belirten Güneş, "Bürokratlar devletin adamı ama biz kimin adamıyız ya? Diyelim ki siyasiler kimin adamı? Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız kim için çalışıyor? Bakanlarımız kim için çalışıyor? Böyle bir ayrımcılık olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

2007 yılında Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararını hatırlatan Güneş, bu kararı vesayetçi bürokrasi anlayışına örnek göstererek "Normalde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplantısı için toplanma sayısı olan üçte bir sayısı olması gerekirken, sanki karar sayısı olması gibi kararı, 367'yi bu ülkede Anayasa Mahkemesi Başkanı, üyeleri kabul etti. Siz herhalde böyle bir bürokrat istiyorsunuz arkadaşlar. Biz vesayetçi bürokrasiyi kaldırdık. Bugün bürokratların hepsi bu devlet ve millet için çalışmakta" dedi.

Yanlış yapan bürokratların korunmaması gerektiğini savunan Güneş, "Bir kişi, bürokrat, bizim bürokratımız olabilir, yanlış yaparsa hapiste olabilir arkadaşlar. Doğru yaparsa da burada olur. Bizimle beraber çalıştı diye, yanlış yaptı diye sizler gibi onun yanında sonuna kadar sahip çıkacak halimiz yok" diye konuştu.