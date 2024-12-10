Akademik Beyin Göçü İçin Soru Önergesi

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(ANKARA) - Demokrat Parti (DP) Sözcüsü Haydar Altıntaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, akademik beyin göçünü engellemek için Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan bir çalışma olup olmadığını sordu.

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Altıntaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması talebiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. Altıntaş, üniversitelerdeki akademik personel sayısında son beş yıl içinde kayda değer bir azalma yaşandığını belirterek, bazı fakülte ve bölümlerdeki kadro eksikliklerinin eğitim kalitesini doğrudan etkilediğini kaydetti. Altıntaş, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

"Son beş yıl içinde Türkiye'de kamu ve vakıf üniversitelerindeki akademik personel sayısındaki değişim nedir? Akademik kadrolarda eksilme yaşanan fakülteler ve bölümler hangileridir?

OHAL döneminde görevden ihraç edilen akademisyenlerden kaçı görevlerine iade edilmiştir?

Yurt dışına gitmek zorunda kalan Türk akademisyenlerin geri dönüşlerini teşvik etmek ve akademik beyin göçünü engellemek için Bakanlığınızca bir planlama yapılmakta mıdır?

Üniversitelerde araştırma projelerine ayrılan bütçelerin yıllara göre değişimi nasıldır?

Bilimsel araştırmalara yeterli destek verilmemesi nedeniyle projelerin askıya alındığı iddiaları doğru mudur?

Üniversitelerdeki akademik özgürlüklerin artırılması ve siyasi baskıların azaltılması için Bakanlığınızın aldığı veya almayı planladığı önlemler nelerdir?

Türkiye'de yükseköğretim kurumlarının uluslararası sıralamalardaki konumu son beş yıl içinde nasıl değişmiştir? Bu gerilemenin önlenmesi için Bakanlığınızca atılacak adımlar nelerdir?

Akademisyenlerin düşük ücretler, fazla ders yükü ve yetersiz araştırma fonları nedeniyle yaşadığı sıkıntılar bilinmektedir. Bu sorunların çözümü için kapsamlı bir iyileştirme planı gündemde midir?"