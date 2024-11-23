Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Akalın köyü İlkokulunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Akalın İlkokulunda eğitim gören 17 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Eğitimde öğrencilere, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verilerek trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.
Eğitim programının sonunda öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.
Son Dakika › Güncel › Akalın'da Trafik Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?