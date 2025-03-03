Akar Hacılar'ı Ziyaret Etti

Güncel

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Hacılar'da devam eden projeler değerlendirilerek, yeni yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Akar, Hacılar'a kazandırılan yeni belediye binası için Özdoğan'a teşekkür etti.

Ziyarete katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Hacılar'a yönelik yatırımların devam edeceğini belirtti.

Özdoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, birlik ve beraberlik içerisinde ilçeye değer katmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziyarette günün anısına fotoğraf çekimi yapıldı.