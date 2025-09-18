Akçaabat\'ta Alışveriş Merkezinde Yangın

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemesi satışı yapılan bir alışveriş merkezinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Darıca Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alışveriş merkezinin önündeki bazı bölümleri iş makinesiyle açarak zemin kata ulaşıp yangına daha hızlı müdahale etmeye çalıştı.

Yangının kontrol altına alınması için 15 araç ve 55 itfaiye personelinin çalışması sürüyor.

Alışveriş merkezinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor.