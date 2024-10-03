Akçakale'de Uygunsuz 79 Ton Ceviz İmha Edildi - Son Dakika
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Akçakale'de Uygunsuz 79 Ton Ceviz İmha Edildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den sokulmak istenen 79 ton ceviz imha edildi.

03.10.2024 14:18
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye üzerinden ülkeye sokulmak istenen ve tüketime uygun olmayan 79 ton ceviz içi imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akçakale Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye girmeye çalışan bir tırdaki ceviz içinden numune alındığı belirtildi.

Numunelerin laboratuvarda incelendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Laboratuvarda yapılan muayene ve analiz sonucunda, fiziki, duyusal (organoleptik muayene) yönden Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı üretilmiş, tüketimi insan ve hayvan sağlığına uygun olmayan 79 bin kilogram kabuksuz ceviz içi ürünün, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Gıda ve Yem Şube Müdürlüğümüz kontrol ekipleri nezaretinde imha işlemi gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akçakale'de Uygunsuz 79 Ton Ceviz İmha Edildi - Son Dakika

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