Akçakoca'da depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle tahliye edilen huzurevindeki hatıralar enkaz altında kaldı - Son Dakika
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Akçakoca'da depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle tahliye edilen huzurevindeki hatıralar enkaz altında kaldı

Akçakoca\'da depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle tahliye edilen huzurevindeki hatıralar enkaz altında kaldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Kızılay Huzurevi, depreme dayanıklı olmadığı tespit edilmesi üzerine tahliye edildi. Huzurevi sakinlerinin geride bıraktığı fotoğraflar, mektuplar, özel eşyalar ve hatıralar ise yıkım işlemi sırasında enkaz altında kaldı. Yıkımın tamamlanmasının ardından aynı yerde yeni bir huzurevi yapılacağı belirtildi.

31.07.2024 09:53
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DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verilen Kızılay Huzurevi'nde kalanlar, geçen yıl başka huzurevine nakledildi. Binada ekipler tarafından yıkım işlemi başlatılırken, bazıları hayatını kaybeden huzurevi sakinlerinden geriye kalan fotoğraflar, mektuplar, özel eşyalar ve hatıralar enkaz altında kaldı.

Osmaniye Mahallesi Arif Bey Caddesi'ndeki Türk Kızılay Akçakoca Huzurevi 1988 yılında hizmet vermeye başladı. 5 katlı binanın yapılan testlerinde 2019 yılında depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi. Geçen yıl ekim ayında ise huzurevinde kalan 35 kişi, Kaynaşlı ilçesinde daha önce KYK yurdu olarak kullanılan ve sonradan Kızılay Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ne dönüştürülen tesise nakledildi. Huzurevi sakinlerinin bir bölümü kaldıkları odalarda bulunan özel eşyalarını ve yakınlarından kalan son anıları ile fotoğraflarını almadan yeni kalacakları huzurevine gitti. Bazı huzurevi sakinleri de hayatını kaybedince, özel eşyaları yıkım kararı alınan huzurevinde kaldı.

Toplam alanı 8 bin metrekare olan 57 kişi kapasiteli huzurevinin yıkımı için çalışma başlatıldı. İş makineleri ile binanın yıkım çalışmaları sürerken, huzurevi sakinlerinin yakınlarından geriye kalan son anıları, fotoğrafları ve hatıraları da enkaz altında kaldı. Binanın yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından aynı yere Türk Kızılay tarafından yeni huzurevi yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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