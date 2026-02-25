Akçakoca\'da Kuvvetli Rüzgar ve Yüksek Dalgalar

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye ulaştı. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.
Balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
