Akdağ Festivali 9 Yıl Aradan Sonra Yeniden - Son Dakika
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Akdağ Festivali 9 Yıl Aradan Sonra Yeniden

Akdağ Festivali 9 Yıl Aradan Sonra Yeniden
05.07.2026 10:59
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Olur'da 9 yıl aradan sonra yapılan Akdağ Festivali, çeşitli etkinliklerle renkli anlar sunuyor.

ERZURUM'un Olur ilçesinde pandemi süreciyle ara verilen Akdağ Festivali, 9 yıldan sonra yeniden yapıldı. Festivalde, kurulan oyun parkları ve yarışmalarla çocuklar eğlenirken, büyükler ise müziklerle halay çekti.

Olur ilçesinde, pandemi süreciyle ara verilen Akdağ Festivali, 9 yıldan sonra yeniden yapıldı. Olur Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Akdağ Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek festivale katılanlar, semaverlerini yakıp mangallarını kurarak piknik yaptı. Festival alanında kurulan stantlarda Oltu'nun çağ kebabı ile Olur'un Ormanağzı Mahallesi'ne özgü Karnavas dut pekmezi ve Karnavas bezi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festival alanında çocuklar için şişme oyun parkurları kuruldu. Gün boyu düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren çocuklara kol saati ve tablet hediye edildi. Çocuklara pamuk şeker ve Osmanlı macunu da ikram edilirken, yetişkinler de çeşitli yarışmalara katıldı. Davul ve zurna ile yöresel bar oyunlarının da oynandığı festivalde, akşam saatlerinde sahneye çıkan Ayaz Toprak ve Özge Polat da türküler seslendirdi. Bölge halkı, konser boyunca halay çekip eğlendi.

'YÜZLERİN GÜLMESİ BİZİ DE MUTLU EDİYOR'

Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, festival alanında yaptığı konuşmada, 9 yıl aradan sonra Akdağ Festivali'ni yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Geçen yıl yapımına başlanan Akdağ Mesire Alanı'nın tamamlanıp hizmete sunulduğunu belirten Ergün, şunları söyledi:

"Yeniden Akdağ'dayız. Gördüğüm manzara karşısında çok mutluyum. İlçemizden ve çevre il ve ilçelerden yoğun katılım var. İnsanlarımızın yüzünün gülmesi bizleri mutlu ediyor. İnşallah gelecek yıl çok daha geniş katılımlı bir festival düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.

Akdağ'da ilk gün eğlence havasında geçen festivalin ikinci gününde büyük ödüllü Akdağ Karakucak Güreşleri ile çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

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