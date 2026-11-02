Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem oldu, Datça'ya 253 kilometre uzakta

Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem oldu, Datça'ya 253 kilometre uzaktaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akdeniz açıklarında saat 19.49'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD kayıtlarına göre merkez üssü Akdeniz olan sarsıntı, Muğla Datça'ya 253 kilometre mesafede ve 9,07 kilometre derinlikte tespit edildi.
Akdeniz açıklarında saat 19.49'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta kaydedildi.
Depremin, 9,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
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