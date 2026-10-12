Akdeniz Belediyeler Birliği, kaynak ve AB fonlarını Burdur\'da masaya yatırdı

(BURDUR) - Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 116. Olağan Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in yönetiminde gerçekleştirildi. İki gün süren toplantıda belediyelerin karşılaştığı sorunlar, kaynak ihtiyaçları, afetlere ve iklim risklerine karşı kentlerin dayanıklılığının artırılması ile Avrupa Birliği fonlarından yararlanma olanakları değerlendirildi.

Burdur Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz Belediyeler Birliği 116. Olağan Meclis Toplantısı'nda, yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri, kentlerin afetlere ve iklim risklerine karşı dirençli hale getirilmesi ve Avrupa Birliği fonlarından yararlanma olanakları ele alındı.

Birlik ve Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, iki gün süren toplantıya ilişkin şunları söyledi:

"Akdeniz Belediyeler Birliği, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinden oluşan 105 üyeli güçlü bir yapıdır. 2026 yılı 2 olağan meclis toplantısını, eğitim seminerleriyle birlikte değerlendirmek; hem belediye başkanlarımızın geride kalan yaklaşık görev süresinin dönemine ait yarısına dair değerlendirmeleri yapmak, talep ve beklentilerini dinlemek, bunlara ait bir takım anket çalışmalarıyla rapor oluşturmak üzere ve kentlerin dirençli kentler haline getirilebilmesi için akademiden faydalanmaları önemli bir toplantıyı gerçekleştirdik.

Toplantının birinci gününde İDAK 26, Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından organize edilen İDAK 26 Kırılganlıktan Dirençliliğe konulu sempozyumda hem belediye başkanlarını hem de akademisyenleri konuşturarak kentlerin kırılganlıklarını ve nasıl dirençli hale dönüştürülebileceklerini değerlendirdik. Bununla birlikte belagat sanatına, yani iyi söz söyleme, konuşma ve siyasetçinin güvenilirliğini, inanırlığını arttıracak hitabet sanatıyla ilgili önemli bir eğitimi de belediye başkanlarımıza kazandırdık.

BELEDİYELERİN KAYNAKLARI MASAYA YATIRILDI

Toplantının ikinci gününde ise belediye başkanlarına yaptığımız anket doğrultusunda belediye başkanlarımızın görev süresi içerisinde yaşadıkları zorlukları, bu zorlukları aşabilmek için ihtiyacı olan kaynakların kaynak taleplerini ve bu taleplerin çözümü konusunda ne kadar bilgili ve ne kadar hazır olup olmadıklarını sorguladığımız ve benzeri sorularla sorguladığımız detaylı bir anket çalışmasının sonuçlarını değerlendirdik ve Akdeniz Belediyeler Birliği olarak özellikle Avrupa Birliği fonlarından belde ve ilçe belediyelerimiz başta olmak üzere il ve büyükşehir belediyelerimizin nasıl pay alabileceğini, nasıl oralardan yararlanabileceğini sorgulayıp bundan sonraki süreçte de bu konudaki hem eğitimlerimizi hem farkındalıklarımızı hem de daha fazla desteğimizi arttıracağımızı söyledik.

Verimli bir toplantı gündemi ve toplantılarla sonuçlandırdığımız meclis toplantımızda üye belediyelerimizden katılım sağlayan belediye başkanlarımızın tamamının memnun ayrıldığını ve kafalarında kırılganlıktan dirençliliğe dair kendi ölçeğinde ne yapılabiliri sorgulayıp yörelerine döndüğünde bu çalışmaları hemen başlatacağına dair gayretlerini memnuniyetle gözlemledik. Ben katkı ve katılımlarından ötürü tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."