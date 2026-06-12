Akdeniz Bölgesi Ekonomisi Değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akdeniz Bölgesi Ekonomisi Değerlendirildi

Akdeniz Bölgesi Ekonomisi Değerlendirildi
12.06.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKON'un Mersin'deki toplantısında Akdeniz Bölgesi'nin ekonomik potansiyeli ve projeler konuşuldu.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mersin Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz Bölge Başkanları Toplantısı'nda, bölgenin ekonomik potansiyeli ve ortak projeler değerlendirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Akdeniz Bölgesi'nin ekonomik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, üyeler arasındaki ticaret hacminin artırılması ve ortak projelerin hayata geçilmesi konuları ele alındı.

ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, bölgenin üretim, ihracat, turizm, tarım ve lojistik alanlarında Türkiye'nin en stratejik ekonomik merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın oluşturduğu ekonomik havzanın, Türkiye'nin büyüme hedeflerine önemli katkı sunduğunu ifade eden Kacar, bölgenin sahip olduğu potansiyelin daha yüksek katma değer üreten, ihracat odaklı bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Dernek çatısı altında faaliyet gösteren iş insanları arasındaki ticari işbirliklerinin artırılmasının önemine de dikkati çeken Kacar, Akdeniz Bölgesi Ortak Ticaret Envanteri oluşturulması, Akdeniz Ekonomi ve Ticaret Zirvesi düzenlenmesinin önemine dikkati çekti.

Körfez Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Afrika pazarlarına yönelik ortak ticaret heyetleri planlanması gerektiğini dile getiren Kacar, sektörel çalışma gruplarının kurulması ve üyeler arası ticaret hacmini artıracak projelerin hayata geçirilmesi yönündeki önerilerini paylaştı.

Toplantıya, ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Akdeniz Bölgesi, İhracat, Ekonomi, Akdeniz, Mersin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz Bölgesi Ekonomisi Değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
İngiltere Savunma Bakanı istifa etti İngiltere Savunma Bakanı istifa etti
Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu’nda kabul edildi Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu'nda kabul edildi
ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı
Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı

13:22
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
10:53
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 13:38:09. #7.12#
SON DAKİKA: Akdeniz Bölgesi Ekonomisi Değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.