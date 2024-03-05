Akdeniz\'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adıyaman Belediyesi Vartana Prefabrik Yaşam Alanında Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi, TOKİ ve Emlak Konut işbirliği ile deprem sonrası şehre kazandırılan Vartana Prefabrik Yaşam alanında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin yeniden imarı ve ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşların daha konforlu bir şekilde ulaşımının sağlanması adına asfalt çalışmalarının başlatıldığını belirtti.