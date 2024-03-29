Alman STK'nın kurtarma gemisiyle Akdeniz'de 3 düzensiz göçmen kayboldu

Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) People'a ait bir geminin kurtarmaya çalıştığı Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 3'ü denize düşerek kayboldu.
İtalyan ANSA ajansının haberinde, 7 metrelik teknede Avrupa'ya ulaşmaya çalışan bir grup düzensiz göçmene, İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında "Trotamar III" yelkenli gemisi tarafından kurtarma operasyonu düzenlendiği bildirildi.
Operasyon sırasında can yelekleri dağıtılırken bazı düzensiz göçmenlerin denize düştüğü belirtildi.
Olayda 44 kişi kurtarılırken iki erkek ve bir de 4 aylık kız bebek olmak üzere 3 düzensiz göçmenin denizde kaybolduğu kaydedildi.
Söz konusu teknenin, Tunus'tan hareket ettiği ifade edildi.
Bu arada, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) kayıp düzensiz göçmenlere yönelik bilgileri derlediği verilerine göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 25 Mart'a kadar 372 düzensiz göçmen denizde kayboldu.
İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 1 Ocak'tan bugüne kadar ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 11 bin 373 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı, 27 bin 283 idi.
Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu
Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.
Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.
STK'ler geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.
Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da bazen Malta oluyor.
Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.
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