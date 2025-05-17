Akdeniz Film Yapım Festivali Antalya'da Sona Erdi

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen Akdeniz Film Yapım Festivali'nin kapanış töreninde festival birincisine ödülünü takdim eden Belediye Başkanı Cem Kotan, "Doğal platosuyla ve sinemaya elverişli durumuyla dünyada az rastlanan bir şehir olan Antalya'nın tanıtımının yapılması lazım. Bu festivale bu yüzden destek olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi'nin ana sponsorluğuyla bu yıl ilk kez düzenlenen Akdeniz Film Yapım Festivali sona erdi. "Elması Keşfet" sloganıyla yola çıkan festival, ödüllü film gösterimleri, atölyeler, söyleşiler ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Direktörlüğünü yönetmen Doğacan Aktaş'ın, danışmanlığını ise oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun üstlendiği festivalin ana jüri kadrosunda yönetmen Ömer Faruk Sorak, görüntü yönetmeni Mehmet Aksın gibi ünlü isimler yer aldı. Deneyimli oyuncu Mehmet Özgür'ün de konuk olduğu festivalin kapanış töreni, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda gerçekleşti.

Kapanış törenine katılan Belediye Başkanı Cem Kotan, törende "Down" isimli kısa filmiyle festival birincisi olan yönetmen İlker Dağlı'ya birincilik ödülünü takdim etti.

"Antalya'nın reklamını yapmak için bu festivale destek verdik"

Başkan Kotan, "Doğal platosuyla ve sinemaya elverişli durumuyla çok güzel bir şehir olan Antalya'nın reklamını yapmak için bu festivale destek verdik. Umarım seneye çok daha fazla destek oluruz. Burada çok büyük bir emek var, bunu biliyoruz. Festival boyunca çok büyük fedakarlıklar yapıldı. Düşük bütçelerle büyük işler yapıldı. Bu fedakarlıklar, sinema yaşasın, yeni sinemacılar yetişsin diye yapıldı. Sinemanın yalnızca İstanbul'dan ibaret olmadığını, sinemanın ülkenin farklı noktalarında yaşaması için yapıldı. Emeği geçen sinema emekçilerine, jüri üyelerine ve festivali düzenleyen Doğacan Aktaş'a teşekkür ediyorum" dedi.