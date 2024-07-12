Akdeniz Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi

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Akdeniz Üniversitesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşenler için 253 fidan dikildi.

Üniversitede düzenlenen etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, öğretim üyeleri, 15 Temmuz'da şehit düşen polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte cuma namazı öncesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, gastronomi topluluğunca hazırlanan lokmalar dağıtıldı.

Buradaki programın ardından Ziraat Fakültesi yerleşkesinde 15 Temmuz şehitleri adına 253 fidan toprakla buluşturuldu.

Öte yandan 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü işbirliğiyle hazırlanan "Kahramanlık Türküleri Konseri" 15 Temmuz'da Cumhuriyet Meydanı'nda saat 23.00'de düzenlenecek.

Spor Bilimleri Fakültesi ise "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anısına Masa Tenisi Turnuvası" gerçekleştirecek.

Güzel Sanatlar Fakültesi de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla "Bayrak Uğruna Türkiye Aşkına" temalı Ulusal Karma Sergi açacak.