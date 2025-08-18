Akdeniz Üniversitesinin yeni hastane binası için temel atma töreni yapıldı

Akdeniz Üniversitesinin sağlık turizmine önemli katkılar sağlayacak olan yeni hastane projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, yeni hastane projesinin Antalya'ya sağlık alanında büyük katkı sağlayacağını söyledi.

İçinde yoğun bakım odalarının da yer alacağı binanın 900 yataklı ve 120 bin metrekare alana sahip olacağını belirten Şahin, "Bu büyük eserin fikir seviyesinden proje aşamasına kadar hızlı bir şekilde ilerletilmesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmasına kadar geçen süreç son derece hızlı oldu. Sürecin hızla ilerlemesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Antalya'nın depreme dayanıklı ve daha yüksek kapasiteyle hizmet verecek modern bir sağlık tesisine kavuşacağını aktaran Şahin, binanın 2026 yılının sonlarında tamamlanacağını bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da, 5 yıllık rektörlük dönemini dolu dolu geçirdiklerini belirterek, "Bu proje sadece bir bina olmayacak. Umudun, şifanın, bilimin, eğitimin kalesi olacak inşallah. Umuyorum bir yıl sonra da bu umudun kalesinde yine hep beraber açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yeni hastane binasının ilk betonu döküldü.

Hastanede, 32 ameliyathane, 144 poliklinik, 20 yataklı yeni doğan yoğun bakım, 5 yataklı yanık kliniği ve 4 yataklı iyotlu tedavi ünitesi yer alacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yoğun bakım kapasitesi 330'a çıkacak ve çocuk hastanesi ihtiyacı karşılanacak.