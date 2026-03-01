AKEL'den ABD ve İsrail'e İran Kınaması - Son Dakika
AKEL'den ABD ve İsrail'e İran Kınaması

01.03.2026 01:00
AKEL, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak, bölgedeki barış için endişe duyduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) ana muhalefet Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı.

AKEL Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in, İran'a karşı yaptıkları sözde önleyici saldırılar ile uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartlarını ihlal ettiklerine dikkat çekilerek, "Alevler içinde olan bir bölgeye, ABD ve İsrail'in bu yeni saldırısı halkların barış ve güvenliği aleyhine daha geniş çaplı bölgesel bir çatışmaya yol açabilir." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısının kınandığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Trump–Netanyahu ikilisinin İran'da demokrasi konusunda hassasiyet iddiası açıkça ikiyüzlülüktür. Ülkenin geleceği ve izleyeceği yön yabancı devletlerin değil, kendi halkının meselesidir. Nitekim geçmişte de benzer gerekçelerle benzer saldırılar gerçekleştirilmiştir ve bunlar bölgemizdeki tüm devletler ve halklar için yıkıcı sonuçlar doğurmuştur."

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.

Kaynak: AA

