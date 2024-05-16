Akhisar Çağlak Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Akhisar Çağlak Festivali Başlıyor

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 565. Akhisar Çağlak Festivali için geri sayım başladı. Festivalde kültür buluşmaları, cirit müsabakaları, spor turnuvaları ve ünlü sanatçıların konserleri yer alacak.

16.05.2024 10:03
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(MANİSA)- Akhisar Belediyesi tarafından bu yıl 565'incisi düzenlenecek, Akhisar Çağlak Festivali başlıyor. Birbirinden renkli etkinliklerin yanı sıra kültür buluşmalarının, cirit müsabakalarının, spor turnuvalarının yapılacağı ve birçok değerli sanatçının sahne alacağı festivalin tanıtım toplantısı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katılımı ile gerçekleştirildi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çevre il ve ilçelerdeki tüm vatandaşları festivale davet etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar listesinde yer alan ve bu yıl 565'incisi düzenlenecek Türkiye'nin en köklü festivallerinden Akhisar Çağlak Festivali için geri sayım başladı.

565 YILDIR YAŞAYAN GELENEK: AKHİSAR ÇAĞLAK FESTİVALİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Dutlulu, festival çalışmalarına aylar öncesinden başladıklarını belirterek, ilçedeki kültürel ve sosyal faaliyetleri artırmak ve Akhisar'ın tanıtımına katkı sağlamak için bu festivali önemsediklerini belirtti. Dutlulu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İlki 1459 yılında gerçekleştirildiği varsayılan Akhisar Çağlak Festivali, 15. yüzyılda yaşayan Akhisarlı Alim Şeyh İsa'nın, eğitimini tamamlayıp şehre geri döneceği zaman Akhisar halkının Çağlak bölgesinde onu karşılamak için yaptığı kutlamalardan doğmuştur. Bu kutlama etkinlikleri geçmişten günümüze kadar devam ediyor. Akhisar tarihi açısından büyük bir önemi var. Biz de göreve geldiğimizden bu yana üzerine katarak bu festivali yaşatmaya çalışıyoruz.

DOLU DOLU FESTİVAL PROGRAMI

Türkiye'nin en köklü festivallerinden Akhisar Çağlak Festivali'mizin bu yıl 565'incisini kutluyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Geçmişin mirasını günümüzde yaşatmak için arkadaşlarımızla birlikte çok iyi hazırlandık. Bu yıl, diğer yıllardan farklı olarak festivalimizi Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde hayata geçireceğiz. Ege Bölgesi'nin birçok şehrinden gelecek misafirlerimizi Akhisar'da ağırlayacağız. Kültür buluşmaları, cirit müsabakaları, spor turnuvaları, kültürel ürün ve yiyeceklerin yer alacağı alışveriş stantları, birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı muhteşem konserler, tiyatro oyunları, eğlence programları ile güzel bir festival programı hazırladık.

RENKLİ KONSERLER

27 Mayıs - 2 Haziran arasında kutlayacağımız festivalimiz, 27 Mayıs'ta Şeyh İsa Mahalle'mizde yer alan Şeyh İsa Camii'de anma programı ve kortej yürüyüşümüz ile başlayacak. 28 Mayıs'ta 'Başka Sen Yok Ki' adlı tiyatro oyunu, 29 Mayıs'ta Simge, 30 Mayıs'ta Madrigal, 31 Mayıs'ta Buray ve 1 Haziran'da Pinhani konserini gerçekleştireceğiz. Bunların yanı sıra 2 Haziran Pazar günü Akhisar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun konseri ile 3 Haziran Pazartesi günü Halk Müziği Konseri gerçekleştireceğiz. Konser ve diğer etkinliklerimizi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı ve gölet yaşam alanı içerisinde hayata geçireceğiz. Bunun dışında diğer tüm etkinliklerin detaylı bilgilerine belediyemizin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

FESTİVAL, KENTİN TANITIMINA KATKI SUNACAK

Akhisarlı vatandaşlarımız, festival boyunca Hüsnü Kahraman Kültür Parkı ve gölet yaşam alanında kurulacak olan, yerel ve kültürel ürünlerin sergileneceği yüzlerce stanttan alışverişlerini diledikleri gibi gerçekleştirebilecek, başka şehirlerden gelen misafirlerimiz de bu sergi ve panayırlarda şehrimizi tanıma fırsatı bulacak. Akhisar'da bulunan ve Hristiyanlık inancında kutsal kabul edilen 7 kiliseden 1'ini gezebilecek, Thyateira anıtlarını görebilecek ve müzemizi ziyaret ederek tarihin derinliklerine yolculuk yapabilecek. Bu sayede şehrimizin turizmine katkı sağlayacak ve ticaretin de canlanmasına vesile olarak esnafımızın yüzünü güldüreceğiz.

TÜRKİYE'NİN BAŞPEHLİVANLARI 8 HAZİRAN'DA AKHİSAR'DA ER MEYDANINA ÇIKACAK

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden sonra Türkiye'nin en uzun soluklu festivali Akhisar Çağlak Festivali'miz kapsamında hayata geçen Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri de birbirinden namlı başpehlivanların katılımı ile 8 Haziran Cumartesi günü hayata geçecek. Tüm Türkiye'de güreş severlerin ekran başına geçtiği, kıran kırana müsabakalara ev sahipliği yapacak Çağlak Yağlı Güreşleri 8 Haziran'da yapılacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akhisar Çağlak Festivali Başlıyor - Son Dakika

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